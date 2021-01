Brigitte Karner: "Mein Sohn war mir lieber als Spielberg"

Brigitte Karner hat es dennoch genossen: „Es ist ja kein Krieg ausgebrochen. Und das Positive an der Quarantäne war: Wenn wer wollte, konnte er zu sich kommen – eine herzliche Empfehlung an alle, die unter Einschränkungen so furchtbar leiden.“ Silvester feierte sie in Wien, wo ihr Mann traditionell (und diesmal nur virtuell zu bewundern) in der Oper als „Frosch“ in der „Fledermaus“ auftrat.

Karners größter Wunsch 2021: „Einmal einen Kärntner Reindling zusammenbringen. Weil bisher hab’ ich noch jeden Germteig versenkt ...“