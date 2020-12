Promis in der Krise: "Ich bin ein Einsiedlerkrebs geworden"

Ein neuer Zeitvertreib muss her, aber bitte mit Niveau, so hat sie jetzt TV-Dokumentationen für sich entdeckt. „Ich bin schon so gescheit geworden, unglaublich“, kann sie schon wieder lachen. „Oft kontrolliere ich nur, ob die das so wissen wie ich. Also, für mich ist der Nahe Osten schon wie der Stephansplatz und der Graben, so gut kenne ich mich da aus.“

Auf Oper und Konzerte muss sie verzichten, denn „Streaming lehne ich ab, weil ich will da nicht irgendwas in dem Computerkastl sehen, sondern ich möchte das alles live erleben. Das ist es ja für mich, die Atmosphäre!“

Die Verkündung des dritten Lockdowns ließ sie „fast vom Sessel“ fallen. Sie vermisst auch sehr die sogenannten „körpernahen Berufe“, sprich Friseur, Kosmetikerin, Mani- und Pediküre.

„Ich muss schon sagen, jetzt kann ich mir vorstellen, wie das ist in einem Gefängnis. Ich habe zwar ein Luxusgefängnis, aber trotzdem. Wenn ich jetzt wieder Leute treffen darf, bin ich drei Monate älter und ich hoffe, das sieht man mir nicht an. Ich mache mir jetzt jeden zweiten Tag eine Gesichtsmaske. Ich werde mir die Lockdown-Monate vom Lebensalter abziehen lassen und wehe das funktioniert nicht“, scherzt sie.

Nicht mehr zum Scherzen aufgelegt ist Marchfelderhof-Wirt Gerhard Bocek, der jede Woche gleich mehrere Promi-Festl in seinem kurios angeräumten Restaurant geschmissen hat.

„Die Entzugserscheinungen sind natürlich kräftig, keine Frage. Aber wie immer, ich hoffe, dass wir schön langsam nach dem nächsten Lockdown in ein besseres Fahrwasser kommen, dass es wieder beginnt normal zu werden. Den Promis geht es allen gleich wie mir“ , erzählt er.

„Eine Zeit lang ist alles wunderbar, schön, einmal andere Dinge zu tun und zusammenräumen zu Hause, aber jetzt ist es genug. Dann beten wir zu Gott, dass es sich wieder ändert.“