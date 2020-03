Blut, Schweiß und Lachkrämpfe beim Training für "Dancing Stars"

Ein Hauch von Turnhallen-Eau de Cologne weht durch die Gänge des ORF-Zentrums am Küniglberg. Nur mehr wenige Tage sind’s bis zur großen „Dancing Stars“-Show (6. März) und die Profis und Promis geben beim Training alles.

„Er gibt wirklich alles, was er kann, zumindest sieht es so aus“, grinst Vesela Dimova in Richtung Ex-Kicker Andy Ogris, der schon von Austria-Kumpel Toni Polster vorgewarnt wurde, wie anstrengend das Ganze ist. „Am Ende des Tages ist es aber noch mal das Zehnfache, was er mir gesagt hat. Wenn ich am Abend zhaus komm, dann bin ich so richtig müde“, meint Ogris, der aber noch tiefenentspannt ist.