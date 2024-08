Baumeister Richard Lugner und seine Ehefrauen: Sechs Mal feierte er Hochzeit

"Alles, was ich an einem Mann wollte, ist so, wie der Richard ist - einen erfolgreichen Mann, der etwas darstellt, an den man sich anklammern kann, zu dem man aufschauen kann", sagte Simone Lugner in einem KURIER-Interview. Erst kürzlich holte er sie zu sich in seine Firma. "Sie soll mich tatkräftig unterstützen. Wir werden uns ab jetzt meine Arbeit teilen", meinte er da noch voller Tatendrang. "Irgendwann, wenn es mich nicht mehr geben sollte, wird sie alleinige Chefin sein...."