Attila Dogudan über Niki Lauda: "Werde seine Nummer nie löschen"

Beim Begräbnis flossen auch bei ihm bittere Tränen. "Wenn man einen Menschen so lange kennt, der einen so beeinflusst hat, wenn man so viel Zeit zusammen verbracht hat, dann ist es besonders hart. Die Beziehung zu ihm ist nicht so, dass er weg wäre", erzählt Dogudan.

Er werde auch sicher niemals Laudas Telefonnummer aus seinem Handy löschen.

Er hat mit ihm natürlich auch über den Tod gesprochen. "Sterben war für ihn wie ein technisches Abstellen des Motors. Wenn es passiert, dann passiert's. Natürlich hat er gefühlt und gewusst, die Chancen werden schlechter."

Der Szene-Gastronom verbrachte die letzten Tage an Laudas Seite. Und die Formel-1-Legende dachte da das erste Mal in seinem Leben ans Aufgeben. "Er war in einer verzweifelten Ebene, wo er schon an dem Punkt war: Jetzt gebe ich auf. Das war für ihn sehr ungewöhnlich, dass wir ihm Mut zusprechen mussten", so Dogudan.

"Jemand, der sein ganzes Leben uns Mut zugesprochen hat. Wenn der dann sagte: 'Ich kann nicht mehr', dann ist das schon hart. Die letzten paar Tage, in einem Spital in Zürich, war klar, dass das jetzt ein größeres Problem wird"