Flughafen Schwechat: Niki Lauda bekommt eigene "Allee"

Die Zufahrtstraße zum VIP Terminal und General Aviation Center (GAC) auf dem Flughafen Wien wird künftig den Namen " Niki Lauda Allee" tragen. Dies geschehe "zum dauernden, ehrenden Andenken" an den dreifachen Formel-1-Weltmeister, begeisterten Piloten und Luftfahrtunternehmer, teilte der Airport in Schwechat am Dienstag mit.