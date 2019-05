Familie Lauda: Blaues Blut und rotes Kapperl

Niki Laudas Vater Peter Lauda setzte die Familientradition fort, wurde Generaldirektor der „Neusiedler Papierfabrik“, verfügte aber nicht über die charismatische Erscheinung des Großvaters. Niki verließ mit 18 die elegante Familienvilla in Wien-Pötzleinsdorf, um in einer winzigen Wohnung in Salzburg zu hausen: „Mir war der steinige Weg lieber, als am fetten Hintern zu sitzen“, verstieß er gegen die guten Sitten jener Gesellschaft, in die er hineingeboren wurde.

Erst die beiden größten Tragödien seines Lebens hatten zur Folge, dass Lauda erkannte, welche Rolle seine Herkunft für ihn spielte: „Nach meinem Unfall am Nürburgring und dem Absturz der Lauda-Air-Maschine über Thailand bin ich wieder aufgestanden, um neue Chancen zu nutzen. Ohne das Rüstzeug, das mir meine Familie mitgegeben hat, hätte ich diese Erfahrungen nicht so bewältigen können.“