Niki Lauda: Fünf Rennen für die Ewigkeit

Rang 26. Nur Rang 26. In der Liste der Piloten mit den meisten Formel-1-Starts findet sich Niki Lauda nicht sonderlich weit vorne. 171-mal schien der Österreicher in einer Ergebnisliste der Königsklasse auf, 25-mal auf Position eins. In die Schlagzeilen schaffte es der dreifache Weltmeister, der in der Nacht auf Dienstag 70-jährige verstorben ist, nicht nur durch Triumphe. Eine Auswahl seiner größten Momente auf der Rennbahn ...

Monaco 1973

Das Fürstentum, dessen Großer Preis an diesem Wochenende ganz im Zeichen des Verstorbenen steht, ist bereits in jungen Jahren charakterbildend für Niki Lauda. 1973 zeigt der damals 24-Jährige im BRM erstmals so richtig auf. Mit den damaligen Stars bei Ferrari (Ickx), Lotus (Fittipaldi) oder Tyrrell ( Stewart) hält er lange Zeit spielerisch mit, erst ein Getriebeschaden beendet auf Platz drei liegend Laudas Podestambitionen.