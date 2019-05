Die Formel 1 trauert in Monaco um Niki Lauda. Zwei Tage nach dem Ableben des dreifachen Weltmeisters aus Österreich trafen Teams und Fahrer am Mittwoch im Fürstentum ein, wo kommenden Sonntag mit dem Grand Prix von Monaco der sechste WM-Lauf 2019 ausgetragen wird. In Monaco hatte Lauda nach seinem ersten Sieg 1975 mit dem Handkuss für Fürstin Gracia Patricia für Schlagzeilen gesorgt.

Die Teams und ihre Fahrer aber auch die Veranstalter wollen beim Formel-1-GP von Monaco Zeichen im Gedenken an Lauda setzen. Vor allem die großen Teams wie Mercedes, Ferrari und McLaren, bei denen Lauda in wichtigen Positionen tätig gewesen ist, werden dem Österreicher gedenken. Ferrari etwa kündigte "sichtbare Zeichen auf den Autos" als Hommage an Lauda an.