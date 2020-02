Fotografien von Michael Horowitz: Hazerl mit Niki Lauda

Das Bild vom trainierenden Niki Lauda wurde Ende der sechziger Jahre aufgenommen. Lauda hat damals oft die Schulen gewechselt, erinnert sich Horowitz. „Er war auch ein paar Wochen an meiner Schule in der Billrothstraße. Dort habe ich ihn 1966/1967 kennengelernt. 1968 hat er schon sein erstes Rennen in einem Mini Cooper gewonnen.“ Horowitz erzählt von den sogenannten „Hazerln“, also verbotenen Beschleunigungs-Duellen auf dem Gürtel, von Ampel zu Ampel. „Ich hatte damals von meiner Großmutter einen Triumph T34 geschenkt bekommen.“ Lauda hat die „Hazerln“ trotzdem immer gewonnen. Das Foto entstand in einem Fitness-Center im 7. Bezirk: „ Lauda hat trainiert wie ein Besessener.“