Anna Netrebko: Proben für die Festspiele und Chillen am Boot

Morgen, Dienstag, wird Opernstar Anna Netrebko gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem Tenor Yusif Eyvazov, der Mezzosopranistin Szilvia Vörös und dem Mozarteumorchester ein Konzert im Rahmen der Salzburger Festspiele geben.

Auf dem Programm stehen Werke des Komponisten Peter Iljitsch Tschaikowski. Und solch ein Auftritt will natürlich auch ordentlich geprobt sein. So fanden sich die Künstler am Montagnachmittag für den Feinschliff im Großen Festspielhaus ein.