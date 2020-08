So fit ist Opernstar Anna Netrebko

Auch ihr Ehemann, Tenor Yusif Eyvazov, hat ein Faible fürs Trainieren. Er hat schon vor Jahren damit begonnen relativ viel abzunehmen, wie er bereits 2015 in einem KURIER-Interview erzählte.

"Ich habe mich nicht mehr wohl gefühlt und ich dachte, jetzt mit 38 Jahren krieg ich das Gewicht noch leichter weg. Jetzt fühle ich mich großartig, das Leben ist viel leichter so, auch auf der Bühne – und ganz ehrlich, man sieht einfach besser aus. Außerdem ist es doch unglaubwürdig, wenn man dick wie ein Bär mit einer Traumfrau wie Anna singt. Da fragen sich doch die Leute: Warum liebt die den?"

Eyvazov hat damals auch seine Ernährung umgestellt, nicht wirklich zur Freude von seiner Anna. "Ich esse weniger und nicht abends, was Anna sehr unglücklich macht, weil sie so gerne kocht. Aber sie freut sich, dass ich mich wohl fühle", meinte er in dem Interview.

Wie sehr er sich im Laufe der Jahre verändert hat, zeigte er jetzt in einem witziges Posting auf Instagram. Da stellte Yusif nämlich ein altes Bild von sich neben das einer italienischen Statue.