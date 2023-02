Alfons Haider über Opernball-Aus: "Ich war am Boden zerstört"

Das war ja ein Paukenschlag als bekannt wurde, dass Alfons Haider (65) den Opernball nicht mehr moderieren wird. Lange wollte er sich dazu nicht äußern, erzählte jetzt aber wie es ihm ging als er davon erfahren hat.

"Es war am 20. November als mich Channelmanager Alexander Hofer angerufen hat: ,Wir ändern was am Opernball. Du bist nicht mehr dabei.' Ich hatte es zwar schon geahnt, weil ich vor drei Jahren auch schon die ORF-Weihnachtsshow und letztes Jahr die ,Starnacht' abgeben musste und ich so ungewöhnlich lange nichts gehört hatte. Aber dennoch war ich die ersten 24 Stunden wirklich total am Boden zerstört", so Haider gegenüber der "Krone".

Die Gründe dafür hätte er auch erfahren. "Man hat mir gesagt, man will sich verjüngen. Das Fernsehen steht bei den Jungen in Konkurrenz zu Netflix, TikTok, usw."

Den Ball der Bälle am 16. Februar wird Haider aber dennoch besuchen. "Der ORF will mich verabschieden. Ich habe so viele Einladungen bekommen, dass ich in vier Logen sein könnte. Wer weiß, vielleicht gehe ich auch gleich nach dem Einstieg heim."

Neben Mirjam Weichselbraun wird heuer erstmals Andi Knoll durch die Ballnacht führen. Außerdem sind auch Teresa Vogl, Tarek Leitner und Nadja Bernhard mit von der Partie.