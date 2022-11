Moderator Alfons Haider verrät: "Ich wollte Papst werden"

In die richtige Richtung geht’s auch mit seiner Generalintendanz im Burgenland für die Seefestspiele Mörbisch und die Sommerfestspiele auf Schloss Tabor – der Kartenvorverkauf für die Mörbisch-Produktion „Mamma Mia!“ im kommenden Sommer läuft „gigantisch“.

Selbst auf der Bühne stehen wird Haider aber eher noch länger nicht, denn „ich fände es einfach unappetitlich, wenn sich der Intendant sofort selber besetzt. Ich glaube, ich sollte das machen, was ich sehr gut kann: Die Leute einfangen, abholen, Fantasie haben und gute Leute einsetzen und das ist Arbeit genug im Augenblick.“

Fendrich als Wunschpartner

Wobei, eine Ausnahme würde er machen, und zwar, wenn er Rainhard Fendrich dazu überreden könnte mit ihm „La Cage aux Folles“ zu spielen – Haider als Zaza und Fendrich als sein Mann Georges.

Bis dahin wird aber noch so einiges an Wasser in den Neusiedler See fließen und Haider ist ja sowieso auch mit anderen Projekten voll eingedeckt. So bekommt er 2023 im ORF auch eine neue Musical-Show, die viermal jährlich ausgestrahlt werden soll. „Es soll ein 60-minütiges Format sein und wird speziell ein Musical herausheben, das in Österreich wahnsinnig populär ist. Ich nehme an, die erste Folge wird ,Elisabeth‘ sein“, erzählt er.