Aida Loos: Vor Weihnachten mit 40 Grad Fieber im Spital

Diesmal ist es keine Satire: Die Kabarettistin Aida Loos liegt einen Tag vor dem Heiligen Abend im Krankenhaus, wie sie auf Facebook berichtete. "Ich sitze mit 40 Grad Fieber schmerzerfüllt auf der Notfallabteilung in Wien und absolut alles rührt mich", schrieb Loos. "Ich denke an meine 2 Gugulis, die vielleicht Weihnachten heuer ohne mich feiern müssen und muss natürlich sofort weinen. Was mein Mann wohl kochen wird? Ich muss weinen."

Was Loos dann über die Atmosphäre in der Notfallabteilung auf lesenswerte Weise berichtet, ist teilweise tatsächlich rührend und stimmt gleichzeitig nachdenklich: "Ich sehe in die müden Augen der Ärztin und wie sie trotz absoluter Überforderung zuckersüß zu mir ist."