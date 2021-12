Aida Loos parodiert Köstinger: "Die nächsten drei Kanzler werden entscheidend sein"

Sie hat es wieder getan! Kabarettistin Aida Loos ist ja bekannt für ihre Promi- und Politiker-Parodien. Diesmal war Tourismus- und Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger an der Reihe.

Mit leicht asymmetrischem Bob und (bemühtem) Kärntner Dialekt wendet sie sich in den gerade sehr turbulenten Zeiten an das österreichische Volk. "Auch wenn es Ihnen gerade so vorkommt, als würden die Bundeskanzler öfter mutieren als das Virus, kann ich Ihnen versprechen, die nächsten drei Kanzler werden entscheidend sein", spricht sie in die Kamera.

Nach all den mehr oder weniger freiwilligen Rücktritten versichert sie, dass sie sich nicht "ELLI-Minieren" lasse. Währenddessen kommt aber schon ein Arbeiter in den Raum und entfernt eine Topfpflanze.