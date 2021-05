Aida Loos enthüllt, was Kate und Meghan wohl miteinander reden würden

Immer wieder gab es Gerüchte, dass die Schwägerinnen Herzogin Kate und Herzogin Meghan nicht gerade das beste Verhältnis zueinander hätten. Angeblich hätten die beiden einander sogar schon zum Weinen gebracht. Wer von den beiden dafür verantwortlich ist und bei wem die Tränen flossen, ist nicht geklärt, denn da gibt es unterschiedliche Versionen der Geschichte.

Kabarettistin Aida Loos hat sich nun in einer Parodie der beiden Herzoginnen angenommen, schlüpft in beide Rollen und lässt sie einmal ganz offen miteinander reden. Mit britischem und US-amerikanischem Akzent zeigt Aida Loos ein Gespräch, das nur so von falscher Freundlichkeit und Zynismus trieft.