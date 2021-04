007-Enkelin Saskia Connery hat sich verlobt: Ihr Liebster hat österreichische Wurzeln

Während des Lockdowns weilten die beiden auf den Bahamas, derzeit richten sie sich gerade ihre erste gemeinsame Wohnung in London ein.

"Meine Frau Tania und ich sind begeistert von der Liebe, die Phillip und Saskia füreinander empfinden und so glücklich, ihn in der Familie begrüßen zu dürfen", sagt Stephane Connery, Saskias Vater (er ist eines von drei Kindern, die Malerin Micheline Roquebrune, die zweite Frau von Sean Connery, mit in die Ehe gebracht hat) im Namen der Connery-Familie.

Auch Sean Connerys Sohn Jason (58) hat die Liebe seines Lebens gefunden und jetzt "Ja" gesagt. Er stammt aus Connerys ersten Ehe mit der australischen Schauspielerin Diane Cilento. In einer kleinen Zeremonie hat er jetzt im Südosten Schottlands die irische Sängerin Fiona Ufton (53) geehlicht.