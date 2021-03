Wesley Snipes verrät: Sean Connery drehte Filmszenen nur in der Unterhose

Denn 1993 drehten die beiden gemeinsam den Film "Die Wiege der Sonne“ und "als wir unsere erste gemeinsame Szene in einem Auto hatten, trug Sean Connery Jackett, T-Shirt, Krawatte und dazu Boxershorts und Schlapfen.“ Und die Schauspiel-Legende fragte sofort seinen jungen Kollegen, warum er denn einen Anzug trage. Als dieser gegenüber dem ersten James Bond etwas verwirrt meinte: "Aber wir drehen doch einen Film“, lachte der 007-Darsteller nur und meinte: "Nein, mein Sohn. Warum brauchst du eine Hose, wenn die Kamera nur deinen Oberkörper filmt?“

Also, Lektion gelernt, wie Wesley Snipes schmunzelnd feststellte und scherzte: "Wann immer ihr mich also in einem Auto seht, trage ich keine Hose. Naja, okay, außer, wenn ich dann aussteigen muss.“