Australische Schauspielerin Rebel Wilson in Afrika entführt

Schauspielerin Rebel Wilson hat in einem Interview gegenüber Sky One verraten, dass sie auf einer Afrikareise mit vorgehaltener Waffe entführt wurde. "Es war im ländlichen Mosambik", erzählte die 40-Jährige, welche die "Furcht erregende" Erfahrung in allen Einzelheiten schilderte.

Rebel Wilson spricht über Entführung

"Wir waren auf diesem Viehtransporter und diese Männer kamen mit vielen Waffen auf einem anderen Truck auf uns zu", so Wilson. Dann sollen die Männer gehalten haben und bewaffnet ausgestiegen sein. Einer von ihnen soll sie aufgefordert haben: "Du musst von deinem Truck steigen."