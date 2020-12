Wunschgewicht erreicht: So viele Kalorien nimmt Rebel Wilson jetzt zu sich

Hollywoodstar Rebel Wilson ("Pitch Perfect", "Jojo Rabbit") hat im steirischen Salzkammergut ihr Gesundheitsziel für das Jahr 2020 erreicht. Davon berichtet die australische Schauspielerin und Comedian in mehreren Beiträgen auf ihrer Instagram-Seite, samt Fotos in zünftigem Loden-Outfit samt Ledertrachtenhose vor malerischer Bergkulisse oder im Jogginganzug am See.

Rebel Wilson hat ihr Gesundheitsziel erreicht

Sie habe ihr Ziel, gesünder und auch etwas leichter ins Jahr 2021 zu starten, erreicht, freute sich der "Brautalarm"-Star. Mit ihr stolz zeigte sich die Luxus-Kuranstalt in Altaussee, wo sich Wilson nun zum wiederholten Male Gesundheitsbehandlungen nach F. X. Mayr angedeihen ließ. "Gratulation zur Erreichung Ihres Gesundheitsziels für 2020. Es war ein Vergnügen, Sie diese vergangenen zwei Wochen bei uns haben zu dürfen", hieß es auf der Instagram-Seite des Gesundheitsressorts. Wilsons Aufenthalt fiel mitten in den Corona-Lockdown, Kur- und Gesundheitsbetriebe wie das "Medical Spa" sind aber offen.