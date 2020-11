Wieder in Österreich: Hollywoodstar Rebel Wilson macht sich in Altaussee fit

Als auf dem Instagram-Account der australischen Schauspielerin Rebel Wilson ("Pitch Perfect“, "Glam Girls“) ein Foto vor traumhafter Kulisse in Altaussee auftauchte, wurde so mancher eventuell ein bisschen stutzig. Wo bitteschön übernachtet sie denn, wenn aufgrund des harten Lockdowns alle Hotels in Österreich geschlossen sind?

Der Hollywoodstar ist aber nicht zum Vergnügen in den heimischen Alpen, sondern zum Abnehmen. Und dafür wählte sie die Methode von Franz Xaver Mayr und weilt eben im Viva Mayr Medical Center in Altaussee. Und Kuranstalten dürfen ja auch während des Lockdowns offen halten. "Ich genieße einen Spaziergang rund um den See zwischen meinen Gesundheitsbehandlungen“, postete die 40-Jährige in den sozialen Medien. Und sie zeigte sich von der Schönheit der heimischen Landschaft beeindruckt. "Das ist kein Filter, es ist wirklich so schön hier“, ließ sie ihre Fans wissen.