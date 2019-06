Enthüllt: Hollywoodstar Rebel Wilson drehte Doku in Österreich

Ganz kryptisch gab sich Hollywoodstar Rebel Wilson auf Instagram in den letzten Wochen. Immer wieder tauchten Fotos von ihr in Österreich auf - einmal beim Narzissenfest in Bad Aussee oder auch in Salzbergwerken und Eishöhlen. Was sie hier genau tat, verriet sie aber bis dato nicht, nur so viel: "Wir arbeiten hier an einem geheimen Projekt".