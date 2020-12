Ausgeplaudert: Wieso Clooney Beziehung mit Amal Boris Johnson zu verdanken hat

Spätestens seit ihrer opulenten Traumhochzeit in Venedig im Jahr 2014 gehören George und Amal Clooney zu den wohl prominentesten Paaren der Welt. Die Phase, in der sie einander zu daten begannen, lief jedoch gänzlich unter dem Medienradar. Was ausgerechnet der britische Premierminister Boris Johnson damit zu tun hat, dass es zwischen ihnen gefunkt hat, hat George Clooney in einem Interview ausgeplaudert.

2014 lieferten sich Clooney und Johnson öffentlichen Streit

2014 gerieten sich Clooney und Johnson, der damals noch der Bürgermeister von London war, öffentlich in die Haare. Der Hollywoodstar meinte damals, ein Kulturschatz aus dem Britischen Museum sollte zurück ins Ursprungsland Griechenland gebracht werden - was Johnson überhaupt nicht schmeckte. Clooney forderte, dass die sogenannten "Elgin Marbles" - Bruchstücke aus der Akropolis in Athen - Griechenland zurückgegeben werden sollten. Der Fries war 1801 unter dubiosen Umständen in Athen aus der Akropolis gebrochen worden und anschließend nach London gebracht worden.