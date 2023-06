Ausgeplaudert: So tickte Letizia vor ihrer Hochzeit mit König Felipe

"Für mich war Leti mein ganzes Leben lang Leti", sagte Álvarez über die spanische Königin. "Also was soll ich sagen? Bei allem Respekt, ich hoffe, Ihre Majestät hat nichts dagegen, aber ich habe keine Lust, sie Königin oder Majestät oder so zu nennen. Sie war immer Leti", so Letizias Bekannter. "So haben wir sie bei der Arbeit kennengelernt. Wenn das nicht respektvoll ist, entschuldige ich mich in aller Bescheidenheit."

Dass Letizia nicht mehr als Journalistin tätig ist, sei bedauerlich. Dennoch würde er ihre Arbeit als Royal sehr schätzen, fügte Álvarez hinzu: "Eine großartige Journalistin ging verloren, aber eine großartige Königin wurde gewonnen."