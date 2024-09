Ausgeplaudert: Intime Schlafzimmer-Geheimnisse von Victoria und David Beckham

Am 25. Juli feierten die Beckhams ihr 25. Hochzeitsjubiläum. In ihr Liebes-Leben haben Victoria und David Beckham schon oft Einblicke gegeben. Das Ehepaar zeigte sich nicht nur in der Netflix-Doku "Beckham" von seiner privaten Seite.

Victoria hat in der Vergangenheit auch schon so manches Geheimnis ihrer langlebigen Partnerschaft ausgeplaudert. "Wir haben gerne Spaß, plaudern, tanzen, trinken", erzählte die Modemacherin erst vor Kurzem. "Und lachen einander aus", fügte Beckham hinzu. "Das ist es, was es braucht, um glücklich zu sein. Ich glaube sehr an Lachen, Familie und Freundschaft."