Aus welchem Grund Jennifer Coolidge um ein Haar ihre "White Lotus"-Rolle abgelehnt hätte

Die US-Schauspielerin Jennifer Coolidge hatte eigenen Angaben zufolge Zweifel, ob sie die Rolle der Tanya in der HBO-Erfolgsserie "The White Lotus" annehmen soll. In einem Talkformat des Branchenblatts Hollywood Reporter teilte die 61-Jährige ihre anfänglichen Bedenken. "Wir befanden uns in der Corona-Krise, niemand wusste, dass ich einen Anruf erhalten würde: 'Hey Jennifer, meine Show hat grünes Licht bekommen, lasst uns loslegen. Und das alles wird in Badeanzügen am Strand stattfinden!'", so Coolidge am runden Tisch mit anderen Schauspielerinnen, darunter Jennifer Garner.