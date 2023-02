Jennifer Coolidge: Von Stifler’s Mom zur Ikone und "Frau des Jahres"

Sie ist momentan sicher eine der coolsten Frauen Hollywoods, dabei hat Jennifer Coolidge (61) lange selbst an sich gezweifelt. Nach dem Besuch der "American Academy of Dramatic Arts" in New York machte sie ihre ersten Erfahrungen im Comedy-Bereich als Mitglied der "Groundlings Main Company" in Los Angeles.

Einem breiten Publikum wurde sie bekannt als "Stifler’s Mom" in der American-Pie-Filmreihe (1999–2020), wo sie den Begriff MILF (halbwegs jugendfrei übersetzt: Eine Mutter, die man so richtig scharf findet und mit der man gerne ins Bett gehen würde) mitgeprägt hat. 2001 mimte sie in "Natürlich blond" und "Natürlich blond 2" an der Seite von Reese Witherspoon (46) die bisserl dümmliche, aber sehr liebenswerte Nagelpflegerin Paulette Bonafonte.