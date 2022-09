"Stiflers Mom"-Schauspielerin Jennifer Coolidge musste wegen Selbstbräuner ins Spital

Um in ihrem neuen Film "The White Lotus" nicht wie ein "großer, weißer Marshmallow am Strand von Hawaii" auszusehen, habe sie Spray Tan ausprobiert, sagte sie dem Magazin Allure. Dabei wird die Farbe in winzigen Partikeln nahtlos auf die Haut gesprüht.

Kurz nach der Prozedur sei ihr aber schlecht geworden, so Coolidge. "Ich stieg in mein Flugzeug und begann mich wirklich komisch zu fühlen. Als ich ausstieg, musste ich in die Notaufnahme." Welche allergische Reaktion sie genau hatte, ließ sie offen.

Erfolg für Coolidge

In der zuletzt immer wichtigeren Sparte mit Auszeichnungen für Miniserien und Fernsehfilme war "The White Lotus" bei der Verleihung der diesjährigen Emmys der große Abräumer und holte zehn Auszeichnungen - mehr als jedes andere Format in diesem Jahr. Die Urlaubssatire über einen Mord und viele Sonderwünsche von Superreichen in einem Luxusressort auf Hawaii ging unter anderem mit Preisen für die beste Miniserie, die beste Regie und das beste Drehbuch einer Miniserie nach Hause, genauso wie für die besten Nebendarsteller Murray Bartlett - und Jennifer Coolidge.