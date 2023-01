Golden Globes 2023: Die lustigste Rede, der peinlichste Versprecher, die süßesten Babybäuche

Was für eine glanzvolle Nach in Los Angeles – die Golden-Globes-Verleihung spielte alle Stückerln, obwohl der Comedian Jerrod Carmichael, der Moderator des Abends, dem Vernehmen nach bei den Hollywood-Stars nicht so gut ankam. Ein Highlight war „White Lotus“-Darstellerin Jennifer Coolidge, die mit ihrer Rede für den lustigsten Versprecher des Abends sorgte. Sie hatte die Aufgabe, den Preis für den besten Nebendarsteller in der Kategorie TV-Musical/Komödie oder Drama zu verleihen und sagte: "Und der Oscar geht an ..." Korrigierte sich aber rasch: „Oh, nein, nein, warte, Golden Globe!“