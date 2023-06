"Zu unreif": Deshalb wollte US-Star Jennifer Coolidge nie Kinder haben

Eine Rolle wollte Schauspielerin Jennifer Coolidge (61) im echten Leben nicht spielen: die der Mutter. Selbst jetzt sei sie dafür "zu unreif", sagt sie gegenüber "GQ". "Ich glaube, das hat mich davon abgehalten, Kinder zu haben, weil ich selbst eine Art Kind bin“, erzählt sie.

Und fügt hinzu: "Wenn ich Kinder gehabt hätte, hätte ich vielleicht erwachsen werden müssen.“

Außerdem habe sie für diesen Lebensabschnitt nie den richtigen Partner an ihrer Seite gehabt. "Ich hatte noch nie einen entspannten Freund, der einfach nur voller Freude war, wisst ihr? Jemand, der über all deine Unzulänglichkeiten lacht. So jemanden habe ich mir nie ausgesucht".

Eines könnte sie sich aber vorstellen: Stiefmutter zu sein. Na, wenn sie sich da nur mal nichts von ihrer Rolle als "böse Stiefmutter" in "Cinderella Story" abschaut.