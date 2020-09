Aus statt Hochzeit: Demi Lovato trennt sich nur zwei Monate nach Verlobung

So schnell sie sich verlobten, so schnell haben sich Demi Lovato und Max Ehrich auch wieder getrennt. Im Juli hatten die Musikerin und der ehemalige "Young and the Restless"-Star nach nur vier Monaten Beziehung bekannt gegegen, dass sie heiraten wollen.

Demi Lovato: Trennung nur zwei Monate nach Heiratsantrag

Ehrich habe in Malibu, Kalifornien, um die Hand der Musikerin angehalten, berichtete damals das US-Magazin People. Der Verlobungsring, den ein Diamant ziert, stamme von Star-Juwelier Peter Marco.

Lovato, die nach zahlreichen persönlichen Krisen nun endlich ihr privates Glück gefunden zu haben schien, schwärmte von Ehrich auf Instagram: "Ich wusste vom ersten Augenblick an, dass ich dich liebe."