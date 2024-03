Auftritt ohne Ehefrau Geri Halliwell: Neue Entwicklung in Horner-Affäre

Horners Mitarbeiterin suspendiert

Die Mitarbeiterin hatte dem Red-Bull-Teamchef Fehlverhalten vorgeworfen – eine Anschuldigung, von der Horner in einer teaminternen Untersuchung am vergangenen Mittwoch in Salzburg freigesprochen wurde. Die Daily Mail geht davon aus, dass die Entscheidung, die Mitarbeiterin von ihren Pflichten in der Firma zu entbinden, eine direkte Folge der Untersuchungsergebnisse sei. Red Bull erklärte lediglich: "Zu einer internen Mitarbeiterangelegenheit können wir uns nicht äußern."