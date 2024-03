Kates Onkel: "Meghan Stock in den Speichen des königlichen Dreirads"

Während eines Gesprächs bei "Celebrity Big Brother" Anfang dieser Woche beschrieb der britische Geschäftsmann Prinz Harrys Ehefrau als "Stock in den Speichen" des royalen Dreirads, das einst aus William, Catherine und Harry bestand.

Meghan "kreiert so viel Drama", das es nicht gäbe, sagte er, und nutze es dann, um "die Geschichte neu zu schreiben". Meghan habe eine "extra Dynamik" zu dem ehemals harmonischen Trio hinzugefügt.

"Als William, Harry und Kate zu dritt waren, sahen sie wirklich gut aus", erinnert sich Goldsmith an die Zeit, in der Harry noch nicht mit Meghan verheiratet war.

Adels-Expertin: "Kate hat in Harry engen Freund verloren"

Prinz Harry selbst hat aber immer wieder betont, gar nicht glücklich gewesen zu sein als arbeitender Royal. Dennoch findet man zahlreiche Fotos aus alten Zeiten, auf denen Harry und Kate lachend zu sehen sind. "Es herrschte echte Zuneigung, gegenseitige Verbundenheit und Freude an der Gesellschaft des anderen, so leicht zu tragen wie ein alter Pullover, aber schwer vorzutäuschen", beschreibt Adelsexpertin Liz Jones in einem Artikel für die Daily Mail die Dynamik, die früher zwischen Prinzessin Kate und ihrem Schwager vorherrschte.