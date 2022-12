Ashton Kutchers untrennbare Bindung zu seinem Zwilling Michael

Von seinen Eltern wurde er aber sehr gefordert, weil ihre Eltern die Philosophie vertraten, "dass Mike in der Lage sein wird, alles zu tun, was sein Bruder kann." Als er aufwuchs, "forderte [Ashton] mich auch heraus", erinnerte sich der Zwillingsbruder des Schauspielers an die gemeinsame Kindheit.

Man vermied es in der Familie von Anfang an, Michael aufgrund seiner Beeinträchtigung zu stigmatisieren.

"Niemand in unserer Familie, niemand in unserer Welt hat jemals auf einen Unterschied hingewiesen. Es f√ľhlte sich einfach so an, als ob es Dinge gibt, in denen er gut ist, und es gibt Dinge, in denen ich gut bin", f√ľgte Ashton Kutcher hinzu.

Michael Kutcher erlitt Herzstillstand

Als er 13 Jahre alt war, sah sich Michael Kutcher mit einer weiteren d√ľsteren Diagnose konfrontiert. Damals diagnostizierte ein Kardiologe bei ihm eine Herzinsuffizienz und sagte, er h√§tte weniger als einen Monat zu leben, bevor er einen unvermeidlichen Herzstillstand erleiden w√ľrde. Nur wenige Wochen sp√§ter sah es so aus, als w√ľrde Michael nicht √ľberleben, als er tats√§chlich einen Herzstillstand erlitt.

Unter Tränen erinnerte sich Ashton Kutcher an den Moment, in dem die Linie auf dem EKG-Gerät, welche die Herz-Aktivität darstellt, plötzlich flach geworden ist. "Dann haben sie mich gepackt und rausgebracht, und ich hab gedacht: Was zur Hölle passiert hier?'", so Kutcher, der in diesem Moment des Interviews die Hände seines Bruders ergriff, während sich Michael die Tränen aus den Augen wischte.