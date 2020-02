Ashton Kutcher über Ex-Stieftöchter: "Werde sie immer lieben"

Moore und Kutcher lernten sich 2003 kennen und heirateten 2005. "Ich habe geholfen, die Mädels in ihren Teenager-Jahren durch die Pubertät zu begleiten", so Kutcher. "Ich liebe sie und ich werde nie aufhören, sie zu lieben, zu respektieren, sie zu ehren, und sie in ihren Wünschen zu unterstützen." Er sei allerdings nicht ihr Vater und habe auch nie versucht, dies zu sein, so Kutcher. Bruce Willis sei aber ein "wundervoller Mann, den er sehr respektiere".

"Wenn die Mädels keinen Kontakt mit mir wollen, dann werde ich sie auch nicht zwingen. Aber alle wollen es und das ist toll", so Kutcher.

Moore und Kutcher trennten sich 2011, zwei Jahre später folgte die Scheidung. 2014 wurden Kutcher und seine neue Partnerin Mila Kunis Eltern der kleinen Wyatt. Im Jahr 2016 kam dann der gemeinsame Sohn Dimitri zur Welt.