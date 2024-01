Arzt warnt: Titan-Zähne könnten Kanye West eine Reihe ernsthafter Probleme bereiten

"Obwohl berichtet wurde, dass der Zahnarzt ihm maßgeschneiderte Geräte zur Zahnreinigung gegeben hat, wird ein so sperriges, einteiliges Teil schwer zu reinigen bleiben", erklärte der Zahnspezialist. "Mikroskopisch gesehen gelangen viele Nahrungsmittel, Bakterien und Ablagerungen unter das Titan, was dann zu starkem Mundgeruch, Empfindlichkeit, Karies und Zahnfleischproblemen wie Krankheiten und Infektionen führen kann, wenn das Titan langfristig vorhanden ist."

Dr. Koh geht davon aus, dass sich West wahrscheinlich die Zähne abschleifen und die Titanprothesen darauf kleben ließ, anstatt seine Zähne vollständig zu entfernen.

➤ Lesen Sie hier mehr: Frauen nur Accessoire: Wie Kanye West seine Partnerinnen nach seinem Geschmack formt

Der verbleibende Teil der Zähne würde sich mit der Zeit bewegen, was zu einer Zerstörung des Klebers führen könnte, der das Titan an Ort und Stelle hält. Durch diese Entwicklung würden "Mikrolücken" entstehen, in denen sich im Laufe der Zeit Bakterien und Fäulnis bilden können. "Dies würde dann entweder dazu führen, dass sich die Brücke mit der Zeit lockert, oder noch schlimmer, es kommt zu Karies, Infektionen und Krankheiten, wobei die Bakterien dann in die Zähne eindringen können", warnt der Zahnarzt.