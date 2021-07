Schwarzenegger bei der KitzRaceParty

Am Samstagnachmittag hatte die "Steirische Eiche" ein Foto von sich vor dem Kuhstall-Fenster in der Stube des Gasthofes beim GoingerHotel Stanglwirt getwittert. "Nach all den Promotion-Aufenthalten für meinen Film 'The Last Stand', ist es nett, eine Pause inÖsterreich zu machen. Ja, die Kühe starren dich an, während du isst", schrieb der "Gouvernator".

Im Rahmen der KitzRaceParty wurden auch die Top Drei der Abfahrt - Dominik Paris, Erik Guay und Hannes Reichelt - auf die Bühne geholt und bejubelt. Dort wurde ihnen von Vorjahressieger Didier Cuche und Extremsportler Felix Baumgartner persönlich gratuliert.