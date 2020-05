Apple Martin sieht Mama Gwyneth Paltrow mit 16 zum Verwechseln ähnlich

Viel ist über das Familienleben von Schauspielerin Gwyneth Paltrow ("Shakespeare in Love") nicht bekannt. Die 47-Jährige ist in zweiter Ehe mit dem Drehbuchautor und Produzenten Brad Falchuk (49, "Glee") verheiratet und hat zwei Kinder - die sie selten in der Öffentlichkeit zeigt.

Zum 16. Geburtstag ihrer Tochter Apple machte sie nun eine Ausnahme und postete eine Reihe an Bildern, die zeigen, wie ähnlich sich das Mama-Tochter-Duo tatsächlich sieht. Sie sei "verdammt glücklich", Apples Mutter zu sein, so Paltrow, die ihrer Tochter mit dem Post zum Geburtstag gratuliert - der in diesem Jahr "leider unter speziellen Umständen" stattfinden muss.