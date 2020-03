Chris Martin und John Legend geben Konzerte via Instagram

Coldplay-Frontmann Chris Martin hat eine Heimkonzert-Reihe gestartet, um Spenden für die Bekämpfung des Coronavirus zusammeln.

Im Namen des "Global Citizen Festivals" und der WHO plant der 43-Jährige, gemeinsam mit Musikerkollegen bis Ende April Gelder in Höhe von 675 Millionen US-Dollar zu sammeln. Zum Auftakt gab Martin ein halbstündiges Konzert über die Live-Funktion von Instagram und spielte Songs auf Wunsch seiner Zuseher. Unter dem Hashtag #TogetherAtHome möchte er allerdings nicht nur Spenden sammeln, sondern auch dafür sorgen, dass sich alle ein bisschen weniger einsam fühlen. Als nächste musikalische Einlage nominierte er "All Of Me"-Sänger John Legend.