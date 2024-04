Anya Taylor-Joy bestätigt Hochzeit und teilt (blutige) Fotos vom Jawort

Taylor-Joy entschied sich für ihren großen Tag gegen ein Brautkleid in der klassischen Farbe Weiß. Etonline.com veröffentlichte damals ein Foto von der 27-Jährigen auf einem Balkon in ihrem ungewöhnlichen Hochzeitsoutfit: Das taupefarbene Kleid war bestickt mit zarten, floralen Motiven, einem Kolibri-Motiv ( zu sehen hier ) und Perlen. Dazu trug die Braut einen weißen Schleier.

Dem Jawort wohnten Berichten zufolge einige mit dem Paar befreundete Promis bei. So postete etwa Miles Teller s Frau, Keleigh Sperry , Bilder aus Italien und welche, auf denen sie mit Julia Garner und ihrem Ehemann posierte. Auch Evan Ross teilte Fotos, während Taylor-Joys Co-Star aus der Serie "The Great", Nicholas Hoult , mit seiner Freundin Bryana Holly Berichten zufolge in Venedig gesichtet wurde.

Die Schauspielerin deutete an, dass sie und ihr Mann bereits vor zwei Jahren im April heimlich den Bund fürs Leben geschlossen haben. Taylor-Joy wünschte McRae auf Instagram alles Gute zum Jubiläum, als sie Schnappschüsse von der Hochzeit in New Orleans teilte – sechs Monate bevor das Paar offenbar eine weitere Hochzeit in Venedig abgehalten hatte.

Sie schrieb: "Vor zwei Jahren, am Aprilscherz-[Tag], habe ich heimlich meinen besten Freund in New Orleans geheiratet. Die Magie dieses Tages ist für immer in jeder Zelle meines Wesens verankert."