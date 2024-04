Christina Applegate über MS-Schub: Beine hörten nicht auf, zu schmerzen

"Meinen Beinen ging es noch nie so schlecht, ich wusste also nicht, was los ist", schilderte die 52-Jährige über einen schmerzhaften Schub. "Da war keine Energie. Die Beine konnten nicht mehr. Sie wurden nicht durchblutet. Die Schmerzen hörten einfach nicht auf."

Applegates offener Umgang mit MS

Sie sei nicht in der Lage gewesen, ins Bad zu gehen, ohne das Gefühl zu haben, dass sie fallen würde, so Applegate. Sie beschrieb das Gefühl eines "wahnsinnigen Kribbelns" in ihren Beinen. "Ich habe seit drei Wochen nicht mehr geduscht, weil ich in meiner Dusche nicht stehen kann. In der Dusche zu stehen, ist ein Ding der Unmöglichkeit", erzählte Applegate in der laut dem US-Magazin People bereits vor einigen Monaten aufgezeichneten Podcast-Folge.

Außerdem habe sie zeitweise Schlafprobleme gehabt, weil ihre Symptome sich auf ihre Augen auswirkten. "Ich habe seit 24 Stunden nicht mehr geschlafen, weil mein Auge etwas Seltsames macht. Jedes Mal, wenn ich mein Auge schließe, um schlafen zu gehen, fängt mein rechtes Auge an, sich so zu bewegen", so die Schauspielerin. Inzwischen habe sie den akuten MS-Schub hinter sich, berichtet People unter Berufung auf einen Sprecher Applegates.