Will anderen Druck nehmen: Rebel Wilson verlor ihre Jungfräulichkeit mit 35

Hollywood-Schauspielerin Rebel Wilson ("Pitch Perfect") hat sich mit ihren ersten sexuellen Erfahrungen Zeit gelassen und will anderen mit ihrem nun offenen Umgang mit ihren persönlichen Erfahrungen eigenen Angaben zufolge Druck nehmen.

Sie selbst habe im Alter von 35 Jahren ihre Jungfräulichkeit verloren, berichtet sie laut dem US-People-Magazin in ihrer Anfang April erscheinenden Biografie "Rebel Rising".

Wilson: Wollte Gesprächen über Sex aus dem Weg gehen

"Es ist okay zu warten, bis man bereit ist, oder zu warten, bis man ein bisschen reifer ist", so Wilson im Interview mit People. "Und ich denke, das könnte eine positive Botschaft sein. Man muss natürlich nicht warten, bis man wie ich in den Dreißigern ist, aber man sollte sich als junger Mensch nicht unter Druck setzen lassen", meint die heute 44-jährige Schauspielerin.