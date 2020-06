Anti-Rassismus: Beyoncé fordert Gerechtigkeit für Breonna Taylor

Polizisten in Zivil hatten Mitte März bei der Suche nach zwei mutmaßlichen Drogendealern kurz nach Mitternacht Taylors Wohnung gestürmt, während die 26-jährige Notfallsanitäterin in ihrem Bett schlief. Taylors ebenfalls in der Wohnung anwesender Freund eröffnete daraufhin das Feuer. Bei dem folgenden Schusswechsel wurde die junge Frau getötet.

Die Polizisten hatten einen Durchsuchungsbefehl, der es ihnen erlaubte, unangekündigt die Wohnung zu stürmen. Sie beteuern aber, mehrfach geklopft zu haben, bevor sie die Tür gewaltsam mit eine Rammbock öffneten. Bei der Durchsuchung wurden keine Drogen gefunden. Es stellte sich zudem heraus, dass die beiden Gesuchten bereits in Polizeigewahrsam waren.

In den USA demonstrieren seit Wochen Menschen gegen Polizeigewalt und Rassismus. Auslöser war der Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis im Bundesstaat Minnesota. Zuletzt sorgten tödliche Polizeischüsse auf einen Afroamerikaner in der Großstadt Atlanta für Empörung.