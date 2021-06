"Crazy in Love": Wie Beyoncé und Jay-Z ihre Ehe gerettet haben

"Wir haben unsere Kunst fast wie eine Therapiesitzung benutzt", erzählte der Rapper damals in einem Interview mit T: The New York Times Style Magazine und beschrieb die Erfahrung als "sehr, sehr unangenehm".

Stars im Romantikurlaub ohne Kinder

Die Krise ist nun anscheinend überwunden - bereits im vergangenen Jahr erneuterte das Paar sein Eheversprechen. Nun sind die Künstler anlässlich ihres 11. Hochzeitstages am 4. April nach Mexiko geflogen, um einen romantischen Urlaub ohne Kinder zu verbringen, wie das Magazin People berichtet.

Beyoncé und Jay-Z haben am 4. April 2008 in einer privaten Zeremonie in Manhattan, New York, geheiratet. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder: Blue Ivy (7), Rumi und Sir (1).