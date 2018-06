Beyoncé und Jay-Z haben noch einmal "Ja" gesagt

Ganz in weiß

Während eines Konzerts in Cardiff an der Südküste von Wales zeigten die beiden ihren Fans mit dem Video "This is Real Love" (Das ist wahre Liebe), wie das Paar in weiß gekleidet ein Ehe-Gelübde leistet. Dass es sich dabei um die Hochzeitsaufnahmen aus dem Jahr 2008 handelt, ist ausgeschlossen, da neben Töchterchen Blue (6) auch noch zwei weitere Kleinkinder zu sehen sind, wahrscheinlich die Zwillinge der beiden, Rumi und Sir. Diese bekommt man ja nicht allzu oft zu Gesicht.