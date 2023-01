Anna-Carina Woitschack über Ehe mit Stefan Mross: "Ging mir emotional und körperlich nicht gut"

2020 hatten Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack live im TV in der ARD-Sendung "Schlagerlovestory.2020 – Das große Wiedersehen" geheiratet. Im vergangenen Jahr kamen dann aber Krisengerüchte auf um das Paar, bis Mross und Woitschack, die inzwischen in einer neuen Beziehung ist, ihr Ehe-Aus offiziell gemacht haben. Jetzt sprach Anna-Carina Woitschack mit der Zeitschrift Bunte erstmals über ihre Beweggründe für die Trennung.

Woitschack spricht über Trennung von Mross

"Unsere Trennung war ein Prozess und es kriselte schon länger bei uns, eigentlich bereits seit einem Jahr", gestand die Sängerin in dem Exklusiv-Interview. Sie habe sich zunächst nicht trennen wollen, sondern an ihrer Ehe arbeiten und etwas in der Beziehung verändern, "denn es ging mir emotional und körperlich nicht gut".