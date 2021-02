Aniston und Witherspoon: Ziemlich alte Feinde?

Aniston, die ohnehin für ihre Allüren am Set bekannt ist, soll ihrer Kollegin aber schnell klar gemacht haben, wer das Sagen hat. Über Witherspoon hingegen heißt es, sie habe sich gezwungen gefühlt, "mit den hinteren Reihen vorlieb zu nehmen".

Böses Gerücht um lang jährige Fehde

Bei der Promotour für die preisgekrönte Mini-Serie gaben sich die beiden Schauspielerinnen natürlich als ein Herz und eine Seele. Die Fehde zwischen Aniston und Witherspoon soll aber bereits vor Jahrzehnten ihren Anfang genommen haben, als Letztere in "Friends" als die jüngere Schwester von Anistons Charakter Rachel Green zu sehen war. 2000 gab Whitherspoon in zwei Folgen Jill Green. Aniston soll mit ihrer Serienschwester hinter den Kulissen jedoch so gar nicht klargekommen sein. Die Antipathie habe auf Gegenseitigkeit beruht, behauptet eine Quelle des Klatschmagazins.