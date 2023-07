Angst vor William und Kate? Hollywoodstars meiden Meghan und Harry

Es mehren sich Berichte, wonach Meghan und Harry Montecito bald den Rücken kehren und nach Malibu ziehen könnten. "Harry und Meghan prüfen ihre Wohnmöglichkeiten, wobei Malibu ein interessanter Ort ist", sagte ein Insider kürzlich der New York Post. "Sie haben die Gegend ein paar Mal heimlich besucht und waren unterwegs, um zu sehen, was es dort gibt."

Es gibt sogar Gerüchte, wonach das Ehepaar sein Haus in Montecito schon still und heimlich verkauft haben könnte. Bestätigt wurden die Umzugsspekulationen bisher aber nicht. Allzu wohl dürften sich die Sussexes in Montecito aber derzeit nicht fühlen. Es heißt, das Ehepaar werde von einigen namhaften Einwohnern der kalifonischen Nobel-Ortschaft gemieden.

William und Kate wichtiger? Hollywoodstars sollen Sussexes meiden

Wie NewsNation berichtet, sollen etwa Steven Spielberg, Jeff Bridges und Ellen DeGeneres bewusst keinen Kontakt zu dem Prinzen und der Herzogin (mehr) pflegen.

