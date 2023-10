Angriff gegen Middletons: Prinzessin Kates Eltern Opfer grausamer Plakat-Kampagne

Prinzessin Kats Eltern, Carole und Michael Middleton sind Opfer einer böswilligen Plakatkampagne geworden, berichtet unter anderem die britische Daily Mail. Rund um das Heimatdorf des Paares, Bucklebury in Berkshire, wurden nach dem Zusammenbruch ihres Unternehmens an Laternenpfählen und Bäumen diffamierende Botschaften an Kates Familie angebracht.

James Middleton erbost √ľber Plakat-Kampagne

Kates Bruder James Middleton, der mit seiner schwangeren Ehefrau Alizee in der N√§he von Bucklebury wohnt, soll √ľber die Plakate derart w√ľtend gewesen sein, dass er Berichten zufolge dabei gesehen wurde, wie er diese eigenh√§ndig hinunter riss.

‚ě§ Lesen Sie hier mehr: Rugby World Cup 2023: Prinz George von Papa William zurechtgewiesen